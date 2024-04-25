Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen S,Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.