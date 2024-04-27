Konya'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Konya'nın Çumra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde H.H.K, G.K, F.K. ile Y.K. arasında Sürgüç Mahallesi'nde bulunan konteyner nedeniyle tartışma çıktı.

H.H.K, G.K. ile F.K, akşam saatlerinde Y.K.'ya ait eve giderek burada tartışmaya devam etti.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.H.K, G.K. ile F.K. silahla vurularak yaralandı.

Çumra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardın G.K. ve F.K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.