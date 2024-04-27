Konya'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Konya'nın Çumra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Çumra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde H.H.K, G.K, F.K. ile Y.K. arasında Sürgüç Mahallesi'nde bulunan konteyner nedeniyle tartışma çıktı.
H.H.K, G.K. ile F.K, akşam saatlerinde Y.K.'ya ait eve giderek burada tartışmaya devam etti.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.H.K, G.K. ile F.K. silahla vurularak yaralandı.
Çumra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardın G.K. ve F.K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, çevrede delil toplama çalışması yaptı.
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