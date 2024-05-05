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        Meke Gölü'ne turist ilgisi devam ediyor

        "Dünyanın nazar boncuğu" olarak bilinen Meke Gölü yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 11:17 Güncelleme: 05.05.2024 - 11:17
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        Meke Gölü'ne turist ilgisi devam ediyor
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        "Dünyanın nazar boncuğu" olarak bilinen Meke Gölü yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

        Yağışların artmasıyla az miktarda su biriktiren Meke Gölü'nü yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor.

        Meke Gölü Tepesine tırmanan İsviçreli Werni Werner, AA muhabirine, yolun tırmanış için zorlu olduğunu söyledi.

        Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini ifade eden Werner, yedi haftadır gezmeye devam ettiklerini belirtti.

        Gina Wener ise tırmandıkları tepenin zirvesinde çok güzel çiçekler olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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