Konya'da Gazze konulu kısa film yarışması düzenlenecek

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi, Meram Belediyesi ve Selçuk Üniversitesinin işbirliğinde Gazze konulu kısa film yarışması düzenlenecek.

TYB Konya Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, kısa film yarışması aracılığıyla uluslararası platformda farkındalık oluşturmanın amaçlandığı ve katılımcılara önemli bir ses verme fırsatı sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, katılımcılara şu çağrıda bulunuldu:

"Kısa filmlerinizle dünyaya bir mesaj gönderin. Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, Meram Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi işbirliğiyle 'Soykırıma Karşı Gazze’nin Çığlığı' konulu kısa film yarışması düzenleniyor. Gazze'nin yaşadığı insani krize dikkati çekmeyi, bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen yarışma 'kurmaca, belgesel ve animasyon' olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenecek. Yarışmaya gönderilen filmlerin yayın hakları Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'ne ait olacaktır."