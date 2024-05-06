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        Konya'da Gazze konulu kısa film yarışması düzenlenecek

        Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi, Meram Belediyesi ve Selçuk Üniversitesinin işbirliğinde Gazze konulu kısa film yarışması düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 15:05 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:05
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        Konya'da Gazze konulu kısa film yarışması düzenlenecek
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        Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi, Meram Belediyesi ve Selçuk Üniversitesinin işbirliğinde Gazze konulu kısa film yarışması düzenlenecek.

        TYB Konya Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, kısa film yarışması aracılığıyla uluslararası platformda farkındalık oluşturmanın amaçlandığı ve katılımcılara önemli bir ses verme fırsatı sunulduğu belirtildi.

        Açıklamada, katılımcılara şu çağrıda bulunuldu:

        "Kısa filmlerinizle dünyaya bir mesaj gönderin. Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, Meram Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi işbirliğiyle 'Soykırıma Karşı Gazze’nin Çığlığı' konulu kısa film yarışması düzenleniyor. Gazze'nin yaşadığı insani krize dikkati çekmeyi, bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen yarışma 'kurmaca, belgesel ve animasyon' olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenecek. Yarışmaya gönderilen filmlerin yayın hakları Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'ne ait olacaktır."

        Açıklamaya göre, katılımcılar 13 Eylül'e kadar en fazla 20 dakika uzunluğundaki yapımlarını şahsen, kargo veya çevrim içi olarak Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nin belirlediği adreslere gönderebilecek.

        Yarışma sonuçları, resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak ve dereceye girenler bilgilendirilecek.

        Ödül töreni, Meram Belediyesi Tantavi Kültür Merkezi’nde yapılacak ve her kategoride birinciye 15 gram, ikinciye 10 gram, üçüncüye ise 5 gram altın verilecek.

        Ulusal yarışmanın şartnamesine ve başvuru için gerekli bilgilere, TYB Konya Şubesinin https://www.tybkonya.org.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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