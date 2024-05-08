Konya'da okul servisinin çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, okul servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, okul servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Cihanbeyli'ye bağlı Yeniceoba Mahallesi'nde, Kuşça yolu üzerinde marketten gelen M.O'ya (11) okul servisi çarptı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri M.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Aracın şoförü gözaltına alınırken M.O'nun cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.
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