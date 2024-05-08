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        Konya'da okul servisinin çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, okul servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 20:37 Güncelleme: 08.05.2024 - 20:37
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        Konya'da okul servisinin çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
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        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, okul servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre Cihanbeyli'ye bağlı Yeniceoba Mahallesi'nde, Kuşça yolu üzerinde marketten gelen M.O'ya (11) okul servisi çarptı.

        Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerine gelen sağlık ekipleri M.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Aracın şoförü gözaltına alınırken M.O'nun cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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