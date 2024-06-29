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        Obruk gölü manzaralı "Obruk Kervansaray Müze Otel" açıldı

        Selçuklu Kervansarayı, Karatay Belediyesi'nin yürüttüğü restorasyon çalışmasının ardından 13 odalı otel olarak hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 11:59 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:59
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        Obruk gölü manzaralı "Obruk Kervansaray Müze Otel" açıldı
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        Selçuklu Kervansarayı, Karatay Belediyesi'nin yürüttüğü restorasyon çalışmasının ardından 13 odalı otel olarak hizmete açıldı.

        Konya-Aksaray kara yolunun 70. kilometresinde yer alan 170 metrelik bir derinlik ve 145 metrelik kısmı suyla dolu Kızören Obruğu’nun yanı başında 800 yıl önce inşa edilen Selçuklu Kervansarayı restorasyon çalışmaları orijinal dokusu korunarak gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya'nın turizm çalışmalarına çok özel projelerle katkı sağladığına belirtti.

        Konya'nın sanayi ve tarım da büyüdüğü gibi turizmde de cazibe merkezi olduğunu vurgulayan Alpaslan, "Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde, Türkiye'nin turizm potansiyelini en üst düzeye çıkartmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Konya bu yönüyle ülkemizin gözde turizm merkezlerinden tarih ve kültür şehirlerinden birisi olma yönünde örnek çalışmalar yapıyor. Bu kervansarayın diğer tüm kervansaraylarımıza örnek olacağına, her birinin cazibe merkezi ve turizm gücüne dönüşeceğini inanıyorum." diye konuştu.

        Konya Valisi Vahdettin Özkan ise Obruk Kervansaray'ının müze otel olarak yeniden hayat bulmasının, turizme ve kültürel mirasının korunmasına büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya'da ovasından dağına her yerde Selçuklu eseri görmenin mümkün olduğunu, bazı eserlerin tahribattan kurtarılmasının mümkün olmasa da Obruk Kervansaray Müze Otel'in diğer eserler için önemli bir başlangıç olacağını aktardı.

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise yüzlerce yıllık geçmişin ve ecdadın önemli miraslarından biri olan Obruk Kervansaray'ının restorasyonunu ve Kızören Obruğu çevre düzenleme çalışmalarını tamamlamış olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

        Açılışa, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Mehmet Baykan, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, AK Parti MKYK Üyesi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Reşide Yüksel, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve vatandaşlar katıldı.

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