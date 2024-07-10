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        Srebrenitsa katliamının 29. yıl dönümü

        Konya'da, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımı için anma mesajı yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 13:57 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:57
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        Srebrenitsa katliamının 29. yıl dönümü
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        Konya'da, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımı için anma mesajı yayımlandı.

        Konya Aliya Izzetbegoviç Kültür Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı İbrahim Günay, yayımladığı mesajında, Gazze'de soykırımın devam ettiğini söyledi.

        Bosna Hersek'de yaşanan Srebrenitsa katliamının 29. yıl dönümünde yaşadıklarını anımsatan Günay, şunları kaydetti:

        "Srebrenitsa, tüm batı dünyasının Müslümanlar söz konusu olunca nasıl duyarsız kalabileceğini, vahşete nasıl kayıtsız kalabileceklerini, hatta ve hatta vahşete nasıl ortak olabileceklerini anlatıyor. Srebrenitsa, dünya tarihinde ikinci dünya savaşından sonra ve bugün halen katil İsrail devleti tarafından Gazze'de yaşatılan soykırımlardan birisidir. İşte bunun için asla unutulmaması ve unutturulmaması, nesilden nesile aktarılması gereken bir öykü. Biz unutsak bile, gördükleri vahşeti, Bosna'nın kentleri, ormanları, kan olup akan nehirleri asla unutmayacak, yüzyıllar boyunca hatırlanacak. Bosnalı Müslüman kardeşlerimizin acısını 29 yıl önce olduğu gibi bugün de içimizde hissediyor ve acılarını paylaşıyoruz."

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