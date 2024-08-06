Konya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

Sağlık ekipleri sürücü Ünal O'nun hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirledi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya-Karapınar kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 EKH 66 plakalı otomobil karşı şeride geçerek Ünal O. idaresindeki 45 DF 672 plakalı otomobil ve 07 BPP 330 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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