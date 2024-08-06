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        Konya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

        Konya-Karapınar kara yolunda 3 otomobilin karıştığı kazada sürücülerden biri yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 20:59 Güncelleme: 06.08.2024 - 20:59
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        Konya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü
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        Konya-Karapınar kara yolunda 3 otomobilin karıştığı kazada sürücülerden biri yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

        Konya-Karapınar kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 EKH 66 plakalı otomobil karşı şeride geçerek Ünal O. idaresindeki 45 DF 672 plakalı otomobil ve 07 BPP 330 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri sürücü Ünal O'nun hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirledi.

        Konya Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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