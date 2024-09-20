İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın acı günü

Cenazeye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bazı bakan yardımcıları ve milletvekilleri ile yakınları katıldı.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Yerlikaya'nın 85 yaşındaki amcası Mehmet Yerlikaya, sabah saatlerinde vefat etti.

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