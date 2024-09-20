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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın acı günü

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın vefat eden amcası Mehmet Yerlikaya, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 17:32 Güncelleme: 20.09.2024 - 17:32
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın acı günü
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın vefat eden amcası Mehmet Yerlikaya, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Yerlikaya'nın 85 yaşındaki amcası Mehmet Yerlikaya, sabah saatlerinde vefat etti.

        Yerlikaya'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip Selçuklu ilçesindeki Mürşit Pınar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenazeye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bazı bakan yardımcıları ve milletvekilleri ile yakınları katıldı.

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