Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Yasin Kol, Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Ufuk Akyol (Dk. 46 Oğulcan Ülgün), Jevtovic (Dk. 86 Melih İbrahimoğlu), Ndao (Dk. 68 Yusuf Erdoğan), Pedrinho, Aleksic (Dk. 46 Keyta), Umut Nayir (Dk. 68 Kramer)
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Uğur Çiftçi, Charisis, Moutoussamy (Dk. 90+1 Ziya Erdal), Emrah Başsan (Dk. 90+1 Camara), Pritchard (Dk. 76 Bieganski), Turgunboev (Dk. 61 Bekir Turaç Böke), Rodrigues (Dk. 76 Menig)
Sarı kartlar: Dk. 31 Pritchard, Dk. 84 Moutoussamy, Dk. 88 Murat Paluli, Dk. 90 Bieganski (Net Global Sivasspor), Dk. 35 Umut Nayir, Dk. 46 Oğulcan Ülgün, Dk. 60 Boranijasevic, Dk. 88 Yusuf Erdoğan Dk. 90+4 Melih İbrahimoğlu (TÜMOSAN Konyaspor)
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