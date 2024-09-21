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        21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başladı

        Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 21:00 Güncelleme: 21.09.2024 - 21:04
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        21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başladı
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        Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla düzenlenen festivalin açılışı Mevlana Meydanı'nda, "99 Neyzen, 99 Semazen Yüz Yüze Devran" etkinliği ile yapıldı.

        Semazenler; "Tevhid", "Tekbir", "Salat-ı Umiye" ve "Niyaz" ilahisiyle ayini şerifi icra etti.

        Festivalin ilk gününde ise sanatçı Miralem Miralemov Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahne aldı.

        Öte yandan Taşbina'da Mistik Müzik Kampı'nın yapılacağı festival kapsamında çocuklar için de müzik etkinlikleri yapılıyor.

        Konserlerin düzenlendiği Selçuklu Kongre Merkezi'nde de sergilere yer veriliyor.

        Festival, 30 Eylül'e kadar sürecek.

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