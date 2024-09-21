21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başladı

Öte yandan Taşbina'da Mistik Müzik Kampı'nın yapılacağı festival kapsamında çocuklar için de müzik etkinlikleri yapılıyor.

Semazenler; "Tevhid", "Tekbir", "Salat-ı Umiye" ve "Niyaz" ilahisiyle ayini şerifi icra etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla düzenlenen festivalin açılışı Mevlana Meydanı'nda, "99 Neyzen, 99 Semazen Yüz Yüze Devran" etkinliği ile yapıldı.

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