21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali devam ediyor

30 Eylül'e kadar sürecek festivalde yarın, Selçuklu Kongre Merkezi'nde saat 20.30'da Kongo ve Japon ezgilerinin yer alacağı "Dünyadan Kadim Sesler" konseri düzenlenecek.

Taşbina Kültür ve Sanat Merkezi'nde ise akademisyenlerin katılımıyla Mistik Müzik Kampı yapıldı.

Ayrıca Mevlana Meydanı'nda halka açık olarak Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu gösteri düzenlendi.

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