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        21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali devam ediyor

        Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin 3. gününde, İspanyol sanatçı Al Firdaus Ensemble sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 21:58 Güncelleme: 23.09.2024 - 22:07
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        21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali devam ediyor
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        Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin 3. gününde, İspanyol sanatçı Al Firdaus Ensemble sahne aldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen festival kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde sanatçı Al Firdaus Ensemble konser verdi.

        Ayrıca Mevlana Meydanı'nda halka açık olarak Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu gösteri düzenlendi.

        Taşbina Kültür ve Sanat Merkezi'nde ise akademisyenlerin katılımıyla Mistik Müzik Kampı yapıldı.

        30 Eylül'e kadar sürecek festivalde yarın, Selçuklu Kongre Merkezi'nde saat 20.30'da Kongo ve Japon ezgilerinin yer alacağı "Dünyadan Kadim Sesler" konseri düzenlenecek.

        Dünyanın önde gelen festivalleri arasında yer alan Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali için detaylı bilgilere "mistikmuzikfestivali.com.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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