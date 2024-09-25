Beyşehir Gölü'nde avlanan balıkların boyları ve ağ gözleri denetlendi

Beyşehir ilçesinde avlanan tatlı su ürünleri denetlendi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir Gölü’nde devam eden serbest dönem su ürünleri avlanma faaliyetlerine yönelik denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de eşlik ettiği su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde faaliyet gösteren balık işleme tesisleri, balıkçı tekneleri, balık alım kantarları ile perakende satış noktalarının denetime tabi tutulduğu kaydedildi.