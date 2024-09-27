Akşehir'de aranması olan kişi yakalandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde aranması olan kişi, cezaevine götürüldü.
Konya'nın Akşehir ilçesinde aranması olan kişi, cezaevine götürüldü.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulamada şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta bulunanların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Üç suçtan aranması olduğu öğrenilen E.C, cezaevine gönderildi.
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