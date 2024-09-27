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        Akşehir'de aranması olan kişi yakalandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde aranması olan kişi, cezaevine götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 14:09 Güncelleme: 27.09.2024 - 14:09
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        Akşehir'de aranması olan kişi yakalandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde aranması olan kişi, cezaevine götürüldü.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulamada şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Araçta bulunanların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Üç suçtan aranması olduğu öğrenilen E.C, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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