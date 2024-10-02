Konya'da bir evin bahçesinden 3 kamyon çöp çıkarıldı
Konya'nın Selçuklu ilçesindeki müstakil bir evin bahçesinden 3 kamyon çöp çıkarıldı.
Konya'nın Selçuklu ilçesindeki müstakil bir evin bahçesinden 3 kamyon çöp çıkarıldı.
Belediye ekipleri, Işıklar Mahallesi'nde yaşayanların Tuba Sokak'taki bir evden kötü kokular geldiğini ihbar etmesi üzerine adrese gitti.
Müstakil evin bahçesinde biriktirildiği belirlenen 3 kamyon çöp, iş makineleriyle buradan çıkarıldı.
Ekipler, ev ile çevresinde dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.