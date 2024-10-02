Konya'da bir evin bahçesinden 3 kamyon çöp çıkarıldı

Ekipler, ev ile çevresinde dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı.

Belediye ekipleri, Işıklar Mahallesi'nde yaşayanların Tuba Sokak'taki bir evden kötü kokular geldiğini ihbar etmesi üzerine adrese gitti.

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