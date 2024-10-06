Konya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Meteoroloji Kavsağı'nda Ömer G. idaresindeki 42 HG 630 plakalı otomobil ile Cevdet A. yönetimindeki 42 AOE 152 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan Mehmet G. ve Mustafa K. yaralandı.
Yaralılar Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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