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        Konya'da karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 3 çocuğunun annesi, 8 yıllık eşini silahla öldüren sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 17:33 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:33
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        Konya'da karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 3 çocuğunun annesi, 8 yıllık eşini silahla öldüren sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin A. ile maktul Zeliha A'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Mahkeme heyetinin kararı öncesi son sözleri sorulan sanık Hüseyin A, "Pişmanım." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

        Sanığın cezasına herhangi bir indirim uygulanmadı.

        - Olay

        Cihanbeyli ilçesi İnsuyu Mahallesi'nde, 31 Ağustos 2023'te, Hüseyin A, 8 yıllık eşi olan 3 çocuğunun annesi Zeliha A'yı otomobilin önünde bıçaklayıp silahla öldürdükten sonra polis ekiplerine teslim olmuştu.

        Hüseyin A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, 1,5, 3 ve 6 yaşlarındaki çocuklar devlet korumasına alınmıştı.

        Çocuklar, maktul Zeliha A'nın ailesine teslim edilmiş ve psikolojik destek verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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