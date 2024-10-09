Konya'da karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Sanığın cezasına herhangi bir indirim uygulanmadı.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin A. ile maktul Zeliha A'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

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