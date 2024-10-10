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        Yamaç paraşütçülerinin Acıgöl'e inişi

        Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl, son günlerde yamaç paraşütçülerinin iniş noktası haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:40 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:40
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        Yamaç paraşütçülerinin Acıgöl'e inişi
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl, son günlerde yamaç paraşütçülerinin iniş noktası haline geldi.

        Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü'ne bağlı olarak eğitim uçuşu yapan pilotlar, sıcak havalarda bir süre gökyüzünde süzüldükten sonra göle inerek serinliyor.

        Havadan süzülen paraşütçülerin göle iniş performanslarını göl kenarına gelen ilçe sakinleri de yakından takip ediyor.

        Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Ulutaş, Acıgöl'ün doğal güzelliklerinin ve yamaç paraşütü aktivitelerinin bölgedeki turizm potansiyeline katkı sağladığını belirtti.

        Ulutaş, "Acıgöl, sadece doğal güzelliğiyle değil, aynı zamanda sportif aktivitelerle de bölgeye canlılık katıyor. Kulüp olarak düzenlediğimiz bu uçuşlar sayesinde hem üyelerimiz keyifli anlar yaşıyor, hem de bölgedeki turistler için farklı bir seyir deneyimi sunuyoruz." dedi.

        Ulutaş ayrıca, bu tür etkinliklerin bölge ekonomisine katkı sunduğunu vurgu yaparak, "Göl kenarına gelen yerli ve yabancı turistler, hem uçuşlarımızı izliyor hem de Karapınar’ın doğal güzelliklerini keşfediyor. Bu da bölge turizmine hareketlilik kazandırıyor." diye konuştu.

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