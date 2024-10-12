Konya'da otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Suzan Ataç, (65) idaresindeki 06 BJ 0785 plakalı otomobil, Kömüşini Mahallesi Kavşağı'nda refüje çarparak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki eşi Necdet Ataç (68) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan yaralı çift, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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