Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        GÜNCELLEME - Konya'da yardım çağrısına giden polis, bıçakla yaralandı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren hastaya yardım için bir eve giden polis memuru bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 13:29 Güncelleme: 13.10.2024 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Konya'da yardım çağrısına giden polis, bıçakla yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren hastaya yardım için bir eve giden polis memuru bıçakla yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'taki ikametinde sinir krizi geçiren hastayla ilgilenen ambulans görevlileri polis ekiplerinden yardım istedi.

        Olay yerine giden polis ekibi, sinir krizi geçiren kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda, polislerden Mustafa Topuz sırtından yaralandı.

        Ekipteki diğer polisler tarafından silahla vurulan saldırgan ise yaralanarak etkisiz hale getirildi.

        Saldırıya uğrayan ekibin anonsu üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

        Yaralı polis ve saldırgan olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alınan polis memuru Topuz'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Konya Şehir Hastanesine kaldırılan şüphelinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Konya Valisi İbrahim Akın, olayın ardından yaralı polisi hastanede ziyaret ederek, durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Valilikten yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

        "Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren hasta ile ilgili ambulans görevlilerinin yardım talebi üzerine polis ekibimiz olay mahalline sevk edilmiş, şahsın kontrol altına alınması esnasında yaşanan arbede ve mukavemette ekipte görevli polis memurumuz Mustafa Topuz sırtından bıçaklanarak ağır yaralanmıştır. Şüpheli şahıs suç aleti ile yaralı vaziyette yakalanmıştır. Konu ile ilgili araştırma titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan elim olayda yaralanan polis memurumuza acil şifalar dileriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dün İstanbul bugün Konya
        Dün İstanbul bugün Konya
        Harris'in ekibinden Trump'a sağlık raporu çağrısı
        Harris'in ekibinden Trump'a sağlık raporu çağrısı
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        Kedi besleme tartışmasında emekli öğretmen dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı
        Kedi besleme tartışmasında emekli öğretmen dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı
        İsrail'de yüzlerce kişi yine sokaklarda
        İsrail'de yüzlerce kişi yine sokaklarda
        Yeni aşkı arkadaşları ele verdi
        Yeni aşkı arkadaşları ele verdi
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
        Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
        İşte fon düzenlemesinin faturası
        İşte fon düzenlemesinin faturası
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        "Teslim ol ya da açlıktan öl"
        "Teslim ol ya da açlıktan öl"
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        "Yazıklar olsun"
        "Yazıklar olsun"
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu
        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu
        Evde ve bahçede 3 kişi ölü bulundu
        Evde ve bahçede 3 kişi ölü bulundu

        Benzer Haberler

        Konya'da yardım çağrısı aldığı eve giden polis, bıçakla yaralandı
        Konya'da yardım çağrısı aldığı eve giden polis, bıçakla yaralandı
        Havalı hedef tabancası imal eden firma, Yusuf Dikeç pozunun ardından üretim...
        Havalı hedef tabancası imal eden firma, Yusuf Dikeç pozunun ardından üretim...
        İhbara giden polis bıçaklandı, saldırgan vurularak yakalandı
        İhbara giden polis bıçaklandı, saldırgan vurularak yakalandı
        Beyşehir'de çöp toplama merkezinde çıkan yangın söndürüldü
        Beyşehir'de çöp toplama merkezinde çıkan yangın söndürüldü
        Beyşehir'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
        Beyşehir'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
        Konya'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Konya'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı