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        GÜNCELLEME 2 - Konya'da yardım çağrısına giden polis, bıçakla yaralandı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde yardım çağrısı üzerine bir eve giden polislerden 1'i bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 14:45 Güncelleme: 13.10.2024 - 14:45
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        GÜNCELLEME 2 - Konya'da yardım çağrısına giden polis, bıçakla yaralandı
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        Konya'nın Selçuklu ilçesinde yardım çağrısı üzerine bir eve giden polislerden 1'i bıçakla yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'taki ikametinde sinir krizi geçiren hastayla ilgilenen ambulans görevlileri polis ekiplerinden yardım istedi.

        Olay yerine giden polis ekibi, sinir krizi geçiren E.K'nin (29) bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda, polislerden Mustafa Topuz sırtından yaralandı.

        Ekipteki diğer polisler tarafından silahla vurulan saldırgan ise yaralanarak etkisiz hale getirildi.

        Saldırıya uğrayan ekibin anonsu üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

        Yaralı polis ve saldırgan olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan polis memuru Topuz'un ve Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan şüphelinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Konya Valisi İbrahim Akın, olayın ardından yaralı polis memurunu hastanede ziyaret ederek, durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Valilikten yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

        "Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren hastayla ilgili ambulans görevlilerinin yardım talebi üzerine polis ekibimiz olay mahalline sevk edilmiş, şahsın kontrol altına alınması esnasında yaşanan arbede ve mukavemette ekipte görevli polis memurumuz Mustafa Topuz sırtından bıçaklanarak ağır yaralanmıştır. Şüpheli şahıs suç aleti ile yaralı vaziyette yakalanmıştır. Konuyla ilgili araştırma titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan elim olayda yaralanan polis memurumuza acil şifalar dileriz."

        Öte yandan şüpheli E.K'nin hırsızlık, gasp, yağma, uyuşturucu madde kullanma ve ticaretini yapma, kasten yaralama gibi suçlardan 33 ayrı kaydı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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