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        Seydişehir'de zabıta ekipleri marketleri denetledi

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketleri denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 14:10 Güncelleme: 17.10.2024 - 14:44
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        Seydişehir'de zabıta ekipleri marketleri denetledi
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketleri denetledi.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nun da katıldığı denetimlerde, ürünlerin reyon fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyuşmazlıkları, son tüketim tarihleri, şekil itibariyle ambalajların deformasyona uğrayıp uğramadıkları kontrol ediliyor.

        Başkan Ustaoğlu, etiketsiz ürün satışı ve stok denetimlerine karşı aralıklara devam edeceğini belirterek, "Marketlerde temel gıda ürünleri, fiyat farkı ve etiketsiz ürün satışı denetimleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması ve Uygulama Yönetmelikleri kapsamında gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde zabıta ekiplerimiz ürünlerin reyonlardaki satış etiketlerinin kontrolleri, kasa fiyatı ile karşılaştırmaları yapıldı. Fiyat uyuşmazlıkları tespit edilen ürünler için yönetmeliklerde yer alan idari yaptırım karar tutanağı tanzim edilerek cezai işleme tabi tutuldu." dedi.

        Ekipler kurallara uygun çalışan market sahiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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