Konya'da ölümlü trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuksuz yargılanacak
Konya'nın Kulu ilçesinde ölümlü trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan sürücü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde ölümlü trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan sürücü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Erdal Ö.(50) trafik kazasının ardından gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdal Ö, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kazada hayatını kaybeden Rabiye Dönmez'in cenazesi, merkez mezarlığında toprağa verildi.
Erdal Ö. idaresindeki 06 DOZ 01 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolu Karşıyaka Mahallesi Ankara Caddesi'nde, dün, karşı tarafa geçmeye çalışan 66 yaşındaki Rabiye Dönmez'e çarpmış, kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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