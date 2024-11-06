Konya'da trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.
Zehra D, idaresindeki 06 MCB 48 plakalı otomobil, Seyitharun Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde, yol kenarındaki direğe çarptı.
Hüseyin Y'nin kullandığı 34 MBT 864 plakalı motosiklet ise Seydişehir - Antalya kara yolunda devrildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.