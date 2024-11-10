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        Konya'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

        Konya'nın Çumra ilçesinde pancar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 16:21 Güncelleme: 10.11.2024 - 16:21
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        Konya'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
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        Konya'nın Çumra ilçesinde pancar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        Karkın Mahallesi'nde Fahrettin Akbulut (39) idaresindeki 42 J 7772 plakalı pancar yüklü kamyon, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Akbulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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