Konya'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Konya'nın Çumra ilçesinde pancar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Konya'nın Çumra ilçesinde pancar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Karkın Mahallesi'nde Fahrettin Akbulut (39) idaresindeki 42 J 7772 plakalı pancar yüklü kamyon, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Akbulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.
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