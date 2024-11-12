Seydişehir'de park halindeki otomobil yandı

Alevlerin fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Seydişehir Alaylar İki Mahallesi'nde park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

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