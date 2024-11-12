Konya'da silahla vurulmuş halde bulunan kişi hastanede öldü
Konya'nın Selçuklu ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Eğribayat Mahallesi'nde göğsünden silahla vurularak ağır yaralanan Enver Y'yi (30) görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Gelen sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Enver Y, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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