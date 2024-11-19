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        Konya'da 30 ton kaçak gübre ele geçirildi

        Konya'nın Hüyük ilçesinde 30 ton kaçak gübre ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 18:29 Güncelleme: 19.11.2024 - 18:29
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        Konya'da 30 ton kaçak gübre ele geçirildi
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde 30 ton kaçak gübre ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin Adana'dan kaçak ve bandrolsüz gübre getirdiği bilgisine ulaştı.

        Hüyük İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle gerçekleştirilen denetimlerde, şüphelinin 4 farklı adrese gübre satışı yaptığı belirlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olan 30 ton kaçak gübre ele geçirildi.

        İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, gübrenin ve barkod numaralarının sahte olduğunu da tespit etti.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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