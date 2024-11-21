Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da "Antibiyotik Direnci" oyunu sergilendi

        Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Akademi Topluluğu tarafından organize edilen Kelebek Etkisi İnteraktif Tiyatro Serisi kapsamında "Antibiyotik Direnci" oyunu izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:25 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da "Antibiyotik Direnci" oyunu sergilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Akademi Topluluğu tarafından organize edilen Kelebek Etkisi İnteraktif Tiyatro Serisi kapsamında "Antibiyotik Direnci" oyunu izleyiciyle buluştu.

        Sosyal Akademi Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Nazlım Aktuğ Demir, burada yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarının toplumun bireyleri olarak antibiyotiklerin doğru kullanımı konusunda örnek olmaları gerektiğini ifade etti.

        Antibiyotik direncinin dünya genelinde büyük bir tehlike oluşturduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

        "Şu anda her 4 dakikada bir kişi dirençli enfeksiyonlardan hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bu sorunla mücadele edilmezse 2050'de her 3 saniyede bir kişi, enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybedecek ve enfeksiyonlara bağlı ölümler, kanser gibi ölüm nedenlerinin önüne geçecek. Bu nedenle farkında olmadığımız sessiz bir pandemiyle karşı karşıyayız. 2015'ten bu yana 18-24 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası olarak kabul edildi. Hem sağlık çalışanı hem de toplumun bir bireyi olarak antibiyotiklerin doğru kullanımı konusunda çevremize örnek olalım ve bu sessiz pandemiyi durdurmak için adım atalım."

        Oyunu, Sosyal Akademi Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Nazlım Aktuğ Demir, drama eğitmeni ve sanat tarihçisi Erdal Zeki Tomar ve Sosyal Akademi Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Stajyer Doktor Neslihan Elibal ve öğrenciler seyretti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni iddianame!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni iddianame!
        Yasa dışı bahis ve kumar soruşturması: Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin detayları
        Yasa dışı bahis ve kumar soruşturması: Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin detayları
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"

        Benzer Haberler

        Sağlık kontrolünde karnında tespit edilen yarım kiloluk kitle ameliyatla al...
        Sağlık kontrolünde karnında tespit edilen yarım kiloluk kitle ameliyatla al...
        TEKNOFEST'te derece alan öğrenciler yüzlerce dronu senkronize uçurmayı hede...
        TEKNOFEST'te derece alan öğrenciler yüzlerce dronu senkronize uçurmayı hede...
        Konya'da bu yıl "change" araç operasyonlarında 117 şüpheli yakalandı
        Konya'da bu yıl "change" araç operasyonlarında 117 şüpheli yakalandı
        Konya'da silahlı kavga: 1 ölü
        Konya'da silahlı kavga: 1 ölü
        Konya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi
        Konya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi
        Konya'da Filistinli çocuklara destek yürüyüşü düzenlendi
        Konya'da Filistinli çocuklara destek yürüyüşü düzenlendi