Seydişehir'de ilkokul öğrencileri çevre için yürüdü

Seydişehir Merkez İlkokulu öğrencileri, Çevre Koruma Kulübü faaliyetleri kapsamında "Temiz Bir Çevre Sağlıklı Bir Toplum" sloganı ile yürüyüş düzenledi.

Okul Müdürü Cemal Şahin gerçekleştirilen etkinliğin çocuklarda çevre bilincini artırmak ve daha sağlıklı bir yaşam için önemli bir adım oluşturduğunu kaydetti.

Şahin, "Gerçekleşen faaliyetler, hem doğayı korumak hem de öğrenciler arasında sorumluluk duygusunu güçlendirmek açısından oldukça önemli. Bu amaçla anlamlı etkinliğe emeği geçen öğretmenlerime ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Okul olarak çevre konusunda bilinçli öğrenciler yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.