Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Serdar K. yönetimindeki 55 RY 729 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 3. kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki henüz isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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