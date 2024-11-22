Konya'da silahlı kavgaya karışan 6 şüpheli gözaltına alındı

Önceki gün, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkerler Sokak'ta galericilik yapan Muhammet P. ile iş yerine gelen husumetlileri arasında silahlı kavga çıkmış, yaralanan Muhammet P. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, galerici Muhammet P'nin silahlı kavgada öldürülmesine ilişkin şüpheliler İbrahim K, Uğur K, Fatih Ç, Abdullah O, Hakkı O. ve Süleyman K'yi yakaladı.

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