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        Konya ve bazı ilçelerinde kar etkili oldu

        Konya kent merkezi ve bazı ilçeler, karla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 00:39 Güncelleme: 24.11.2024 - 00:39
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        Konya ve bazı ilçelerinde kar etkili oldu
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        Konya kent merkezi ve bazı ilçeler, karla beyaza büründü.

        Kent merkezi ile Seydişehir, Derbent ve Yunak ilçelerinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

        Yağış nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince önlemler artırıldı.

        Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezi ve 31 ilçede 1374 personel ve 436 araçla kış boyunca hizmet vereceklerini belirtti.

        Altay, ana arterlerdeki kaldırımlar, şehir meydanları, parklar, hastaneler, okullar ve camiler gibi kamu tesislerinin yanı sıra yaya üst ve altgeçitleri ile yürüyüş yollarında kar temizliği yapılacağını ifade etti.

        Öte yandan, Seydişehir ilçesinde şiddetli fırtına dolayısıyla bir evin çatısı uçarken, park halindeki arabaların üzerine düşen su deposu nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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