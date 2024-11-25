Konya'da 18 suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı

Polis ekipleri, 18 farklı suçtan kaydı bulunan ve hakkında 20 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.U'yu yakaladı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri firari hükümlü H.U'nun yakalanması için çalışma yürüttü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.