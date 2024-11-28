Seydişehir Devlet Hastanesi'nde uzaktan sağlık hizmeti başladı

Cingöz, "Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna fiziken müracaat etmesi önerilebilir. Uzaktan online muayene için MHRS veya 182 üzerinden randevu alarak uzaktan sağlık hizmetinden faydalanılabilir." ifadesini kullandı.

Başhekim Havva Turaç Cingöz, yaptığı açıklamada, Seydişehir Devlet Hastanesi tarafından uzaktan sağlık hizmeti (online muayene) yapıldığını belirtti.

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