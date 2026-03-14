Beyşehir Gölü'nde av yasağı başlıyor
Beyşehir Gölü'nde avlanma yasağının yarın başlayacağı bildirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yasağın su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, ilgili kanuna göre 15 Haziran'a kadar balıkçıların gölde av faaliyetleri yapamayacağı bildirildi.
Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı aktarılan açıklamada, yasağın temel amacının göldeki balık popülasyonunun korunması ve su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğu ifade edildi.
