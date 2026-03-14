Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet, Yunak'ta ziyaretlerde bulundu

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Yunak ilçesinde ziyarette bulundu. Heybet, Yunak Kaymakamı Can Alperen Taşavlı ile Belediye Başkanı Subhan Günaltay ile bir araya geldi. İlçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Heybet, hayatını kaybeden hafız Osman Sapmaz'ın ailesine taziyede bulundu. Heybet'in ilçe programına Konya Valisi İbrahim Akın ve ilçe protokolü eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.