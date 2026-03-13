        Konya'da kuyumcu soygununa ilişkin 3 zanlı tutuklandı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kuyumcuya girerek iş yeri sahibine tabanca doğrultup biber gazı sıkan 3 şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 21:19 Güncelleme:
        Merkez Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda, maskeli 3 kişi iş yerine girdi. Şüpheliler, iş yeri sahibi E.T'ye silah doğrultup biber gazı sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.

        Zanlılar, vitrinde bulunan 6 bileziği alarak olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlıların kimliklerini tespit etti.

        Takibin ardından M.L.İ. (21), A.E.E. (17) ve N.D. (17), olayda kullanılan airsoft tabanca (hobi-simülasyon) ile çalınan 6 bilezikle yaklaşık bir saat içinde yakalandı.

        Şüphelilerin çaldığı bileziklerin imitasyon olduğu belirlendi.

        Olay, iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

