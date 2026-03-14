Seydişehir'de öğretmenler hastanede kitap ve oyuncak dolabı oluşturdu

TOKİ Anaokulu öğretmenleri, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi gören çocuklar için kitap ve oyuncak dolabı oluşturmaya karar verdi.



Hayırseverler ve öğrenci velilerinin desteğiyle hastaneye kurulan dolaba hikaye kitapları ve çeşitli oyuncaklar konuldu.



Okul Müdürü Mevlüt Saygılı, sosyal sorumluluk projesine destek veren herkese teşekkür etti.

