Seydişehir'de öğretmenler hastanede kitap ve oyuncak dolabı oluşturdu
Seydişehir ilçesinde öğretmenler, hastanede tedavi gören çocuklar için kitap ve oyuncak dolabı oluşturdu.
TOKİ Anaokulu öğretmenleri, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi gören çocuklar için kitap ve oyuncak dolabı oluşturmaya karar verdi.
Hayırseverler ve öğrenci velilerinin desteğiyle hastaneye kurulan dolaba hikaye kitapları ve çeşitli oyuncaklar konuldu.
Okul Müdürü Mevlüt Saygılı, sosyal sorumluluk projesine destek veren herkese teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.