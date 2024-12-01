Seydişehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın, Engelsiz ve Gençlik Meclis Genel Kurulu yapıldı.

Kent Konseyi daha önce Genel Kurulunu yaparak çalışmalarına başlamış yürütme kurulunu belirlemiş ve çalışma gurupları sekretaryasını oluşturarak Kadın, Gençlik, Engelsiz meclisini belirledi.

Seçimlerden önce Gençlik, Engelsiz Ve Kadın Kolları Meclisi üyeleri ile bir toplantı düzenleyen Başkan Çetin Aksakbağı ve Genel Sekreter Burcu Bihter Göç tarafından katılımcılar kent konseyi çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Kent Konseyi Başkanı Çetin Aksakbağı, "Siyasi çekişmelerden uzak, birlik ve berberlik içerisinde samimi bir hava içerisinde ata topraklarımıza hizmet etmek için çalışıyor ve hedeflerimizi buna göre belirliyoruz. Kent Konseyi yerel yönetimlerin karar süreçlerinde sivil toplum kuruluşlarının da görüşlerinin alarak kararlarda çalışmalara yön vermek için kurulmuştur. Kent Konseyinde çıkan kararlar Belediye Meclisinin gündemini oluşturacaktır." dedi.