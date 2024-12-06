Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de kış tedbirleri toplantısı düzenlendi

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kış tedbirleri toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:35 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de kış tedbirleri toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kış tedbirleri toplantısı yapıldı.

        Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal Başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilgili kurum amirlerinin ve sorumlu personelin katılımıyla kış tedbirleri görüşüldü.

        Bakkal, gazetecilere, yoğun kar yağışı, buzlanma, sel gibi olumsuz hava şartlarında vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla alınacak önlemleri görüştüklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        "2023’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2023’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Hama'da son durum nedir?
        Hama'da son durum nedir?
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Ünlü moda devi kapanıyor
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Taklalar atıp savruldu! Üç arkadaş can verdi!
        Taklalar atıp savruldu! Üç arkadaş can verdi!
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Antalya'daki Noel Baba kilisesinde lahit bulundu!
        Antalya'daki Noel Baba kilisesinde lahit bulundu!
        Erzincan'da buz tüneli!
        Erzincan'da buz tüneli!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı

        Benzer Haberler

        Konya'da esnaf Şebiarus etkinliklerine yönelik hazırlıkları tamamladı
        Konya'da esnaf Şebiarus etkinliklerine yönelik hazırlıkları tamamladı
        Hazreti Mevlana'yı anma törenleri "Muhabbet Vakti" temasıyla gerçekleştiril...
        Hazreti Mevlana'yı anma törenleri "Muhabbet Vakti" temasıyla gerçekleştiril...
        Konya'da Mevlana'yı anma törenleri öncesi otel rezervasyonları yüzde 90'a u...
        Konya'da Mevlana'yı anma törenleri öncesi otel rezervasyonları yüzde 90'a u...
        Konya-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor
        Konya-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor
        Yalıhüyük'te 2 çiftçiye hibeli karavan verildi
        Yalıhüyük'te 2 çiftçiye hibeli karavan verildi
        Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü