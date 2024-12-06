Seydişehir'de kış tedbirleri toplantısı düzenlendi

Bakkal, gazetecilere, yoğun kar yağışı, buzlanma, sel gibi olumsuz hava şartlarında vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla alınacak önlemleri görüştüklerini söyledi.

Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal Başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilgili kurum amirlerinin ve sorumlu personelin katılımıyla kış tedbirleri görüşüldü.

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