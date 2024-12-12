Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile 14 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 12:55 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile 14 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Recep Uçar, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına, maçın hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürdüklerini söyledi.

        Çaykur Rizespor'un sahasında maçları kazandığına dikkati çeken Uçar, "İç sahada çok coşkulu, istekli, agresif oynayan bir ekip. İyi bir teknik adamları var. İyi oyunculardan kurulu bir ekip. Zor bir maç bizi bekliyor. Bundan önceki 5 maçta olduğu gibi en iyi şekilde hazırlanıp, Rize'ye kazanmak için gideceğiz. İyi bir netice almak en büyük arzumuz. Umarım hedefimize ulaşırız." diye konuştu.

        Yeşil-beyazlı futbolculardan Pedrinho da zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını belirterek, "Aslında son iki karşılaşmada da iyi performans ortaya koymuştuk. Karşılaşmadan 3 puanla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konyaspor, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, 5'e 2 oyunla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun
        Eşinden HIV pozitif olduğunu sakladı! İşte istenen ceza!
        Eşinden HIV pozitif olduğunu sakladı! İşte istenen ceza!
        Türkiye'de kaç sosyal medya hesabı var?
        Türkiye'de kaç sosyal medya hesabı var?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Kan donduran cinayet notları!
        Kan donduran cinayet notları!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        'Yılın İkonu' Elton John
        'Yılın İkonu' Elton John
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        Bütün bir şehri dans ettiren salgın!
        Bütün bir şehri dans ettiren salgın!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Kürekli koca cinayetinde fuhuş suçlaması!
        Kürekli koca cinayetinde fuhuş suçlaması!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor

        Benzer Haberler

        Konya'da Mevlana'nın Selçuklu Dünyası - Bir Mevlana Prosopografisi sempozyu...
        Konya'da Mevlana'nın Selçuklu Dünyası - Bir Mevlana Prosopografisi sempozyu...
        Seydişehir'de sağlıkçılara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
        Seydişehir'de sağlıkçılara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
        'Hakime rüşvet vereceğim' yalanı ile müvekkilini dolandırmış
        'Hakime rüşvet vereceğim' yalanı ile müvekkilini dolandırmış
        Konya'da yaşayan Suriyeli Enes, Sednaya Hapishanesi'ndeki babasından haber...
        Konya'da yaşayan Suriyeli Enes, Sednaya Hapishanesi'ndeki babasından haber...
        "Yaşayan İnsan Hazinesi" Celalettin usta ömrünü keçe sanatına adadı
        "Yaşayan İnsan Hazinesi" Celalettin usta ömrünü keçe sanatına adadı
        Konya'da bir avukat ile katibi dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı
        Konya'da bir avukat ile katibi dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı