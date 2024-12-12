Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile 14 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Recep Uçar, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına, maçın hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürdüklerini söyledi.

Çaykur Rizespor'un sahasında maçları kazandığına dikkati çeken Uçar, "İç sahada çok coşkulu, istekli, agresif oynayan bir ekip. İyi bir teknik adamları var. İyi oyunculardan kurulu bir ekip. Zor bir maç bizi bekliyor. Bundan önceki 5 maçta olduğu gibi en iyi şekilde hazırlanıp, Rize'ye kazanmak için gideceğiz. İyi bir netice almak en büyük arzumuz. Umarım hedefimize ulaşırız." diye konuştu.