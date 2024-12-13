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        Konya'da ressam Nesip Koçer sanatseverlerle buluştu:

        Konya'da ressam Nesip Koçer, açtığı sergide sanatseverlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 16:00 Güncelleme: 13.12.2024 - 16:13
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        Konya'da ressam Nesip Koçer sanatseverlerle buluştu:
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        Konya'da ressam Nesip Koçer, açtığı sergide sanatseverlerle bir araya geldi.

        Koçer, Yazma Eserler Bölge Müdürlüğünde açılan sergide, resim serüvenini, sanat anlayışını ve özgün üslubunu sanatseverlerle paylaştı.

        Resimlerinin sergilenmesinin sürpriz olduğunu anlatan Koçer, "Sanatla uğraşmak isteyenlerin, kendilerine özgün yansımalarının olması gerekli. Resimlerimde genel olarak Konya’yı anlatmak istiyorum." dedi.

        Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin de Koçer'in yalnızca bir ressam olmadığını, toprakların ruhunu fırçasına yansıtan bir gönül insanı olduğunu belirtti.

        Sanatın ve serginin önemine değinen Şahin, "Sanat, insanın ruhunu aydınlatan, gönlünü yücelten ve medeniyetlerin kalıcı izlerini geleceğe taşıyan bir yolculuktur. Bu sergi yalnızca bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda bizim kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi hatırlatan ve bu köklü medeniyetlerin nasıl bir estetik zenginlik barındırdığını hatırlatan vesiledir." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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