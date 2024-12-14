Konya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Konya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Konya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 07 BCP 740 plakalı hafif ticari araç, Derebucak ilçesindeki Gembos Ovası yakınlarında, karşı yönden gelen 42 EME 86 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, araçlarda bulunan Hamdullah K. (28) ile Mahmut D'nin (31) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı Mehmet Yurttadur (27) ise ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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