Bangladeş Ankara Büyükelçisi Anamul Haq Beyşehir'de

Konya'nın Beyşehir ilçesini Bangladeş Ankara Büyükelçisi Anamul Haq ziyaret etti.

Büyükelçi Haq, kendisine eşlik eden Bangladeş'in Konya Fahri Konsolosu Deniz Bulkur'la geldiği ilçede ilk olarak belediyeyi ziyaret etti.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, makamında kabul ettiği Büyükelçi Haq ve beraberindekilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.