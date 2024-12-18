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        Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden "Başarmaya Hazırım" Projesi

        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Başarmaya Hazırım" projesi kapsamında ilçedeki ilkokul öğrencilerinin yazdığı hikayelerden oluşan kitabın tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 14:56 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:22
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        Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden "Başarmaya Hazırım" Projesi
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        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Başarmaya Hazırım" projesi kapsamında ilçedeki ilkokul öğrencilerinin yazdığı hikayelerden oluşan kitabın tanıtımı yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim binasında düzenlenen kitabın tanıtım ve imza günü törenine kitaptaki hikayeleri yazan öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

        Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mehmet Yavuz, yürütülen çalışmanın öğrencilerin kendilerini ifade etme ve yazma becerilerini geliştirmelerinde önemli bir katkı sağladığını belirterek şunları söyledi:

        "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve idarecilerimizin büyük özveriyle hazırladığı bu projede, öğrencilerimizin yazma ve anlatma yetenekleri bir araya gelerek anlamlı bir esere dönüştü. Projeye katılan tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi tebrik ederek, başarılarının devamını diliyorum."

        Tören sonunda Yavuz, projede emeği geçen tüm öğrencilere basılan kitaptan hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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