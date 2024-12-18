Konya'da traktöre takılı römorka çarpan otomobildeki 1 kişi öldü
Konya'da traktöre takılı römorka çarpan otomobildeki 1 kişi öldü.
Konya'da traktöre takılı römorka çarpan otomobildeki 1 kişi öldü.
Merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi mevkisi Konya Çevre Yolu'nda, Semih Gökhan Tan yönetimindeki 34 HOJ 672 plakalı otomobil, İbrahim B. idaresindeki 42 BUA 67 plakalı traktöre takılı su hattı borusu yüklü römorka arkadan çarptı.
Otomobilin sürücüsü Semih Gökhan Tan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Traktör sürücüsü İbrahim B, gözaltına alındı.
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