Konya'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Konya'nın Akşehir ilçesindeki trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesindeki trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
Mehmet Ç. idaresindeki 42 PH 041 plakalı otomobil, D-300 kara yolu Yeşilköy Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak dağın yamacına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Mert Şamil Ç. (17), Muhterem Ç. (49), Raziye Ç. (48) ve M.M.Ç. (1) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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