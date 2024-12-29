Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Yaralanan 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine, jandarma trafik ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 42 KS 159 plakalı otomobil ile 42 EA 160 plakalı otomobil Ladik yolunda çarpıştı.

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