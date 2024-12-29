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        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 00:32 Güncelleme: 29.12.2024 - 00:40
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        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Konya’nın Sarayönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 42 KS 159 plakalı otomobil ile 42 EA 160 plakalı otomobil Ladik yolunda çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine, jandarma trafik ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların çekici yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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