Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde TEKNOFEST toplantısı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yetkilileri, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik Fakültesi ev sahipliğinde, NEÜ TEKNOFEST Topluluğu ve Mühendislik Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

T3 Vakfı Konya İl Sorumlusu Uğur Çakır, NEÜ'deki toplantıda, üniversite öğrencilerinin TEKNOFEST'e katılımlarının önemli olduğunu söyledi.

TEKNOFEST'in sadece bir festival değil, aynı zamanda Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli göstergelerinden biri olduğunu belirten Oğuz, "Bu platformda gençlerimiz hayal güçleri ve mühendislik becerilerini bir araya getirerek geleceğin teknolojilerini geliştiriyorlar. Sizler Türkiye’nin yükselen yıldızlarısınız ve bu ülke için elinizden geleni yapacağınıza eminiz." diye konuştu.