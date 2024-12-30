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        Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde TEKNOFEST toplantısı

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yetkilileri, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik Fakültesi ev sahipliğinde, NEÜ TEKNOFEST Topluluğu ve Mühendislik Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 16:34 Güncelleme: 30.12.2024 - 16:45
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        Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde TEKNOFEST toplantısı
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        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yetkilileri, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik Fakültesi ev sahipliğinde, NEÜ TEKNOFEST Topluluğu ve Mühendislik Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        T3 Vakfı Konya İl Sorumlusu Uğur Çakır, NEÜ'deki toplantıda, üniversite öğrencilerinin TEKNOFEST'e katılımlarının önemli olduğunu söyledi.

        TEKNOFEST Topluluklarının kurulmasının temel amacından bahseden Çakır, "Üniversitelerimizde kurulan topluluklarımız, TEKNOFEST’e katılacak takımların tüm süreçlerde yaşayabilecekleri sorunları çabuk aşmalarında ve hızlı koordinasyon sağlanmasında önemli bir rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

        NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hidayet Oğuz da TEKNOFEST’e katılacak tüm takımlara başarılar diledi.

        TEKNOFEST'in sadece bir festival değil, aynı zamanda Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli göstergelerinden biri olduğunu belirten Oğuz, "Bu platformda gençlerimiz hayal güçleri ve mühendislik becerilerini bir araya getirerek geleceğin teknolojilerini geliştiriyorlar. Sizler Türkiye’nin yükselen yıldızlarısınız ve bu ülke için elinizden geleni yapacağınıza eminiz." diye konuştu.

        Programa NEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Savaş Durduran, NEÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Dilmeç, NEÜ TEKNOFEST takımları koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin Bilgiç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Program, hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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